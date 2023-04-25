Щеки розовые, глаза мамины: Равшана Куркова поделилась трогательными снимками со своим подросшим сыном

Примечательно, что Равшана не прячет своего наследника. Она все чаще делится кадрами с мальчиком. Актриса берет его с собой в путешествия. На этот раз она сделала умилительные домашние снимки. Артистка предстала без макияжа. Она покрасовалась с мальчиком. Гаспар улыбался во все 32 зуба. У него были кудрявые пышные локоны.

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