Щеки розовые, глаза мамины: Равшана Куркова поделилась трогательными снимками со своим подросшим сыном

Равшана Куркова уже много лет строит карьеру в кино. У нее появились поклонники, когда она снялась в сериале «А у нас во дворе». Также ей удалось поработать с Милошем Биковичем в фильме «Балканский рубеж». Примечательно, что артистка стала мамой несколько лет назад. Ей удалось скрыть беременность. Теперь звезда растит сына Гаспара, отцом которого является бизнесмен Сергей Амарян.
Примечательно, что Равшана не прячет своего наследника. Она все чаще делится кадрами с мальчиком. Актриса берет его с собой в путешествия. На этот раз она сделала умилительные домашние снимки. Артистка предстала без макияжа. Она покрасовалась с мальчиком. Гаспар улыбался во все 32 зуба. У него были кудрявые пышные локоны.
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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Равшана получила массу комплиментов. Многие отметили, что в 42 года она выглядит очень молодо. Другие отметили, что мальчик быстро растет и похож на маму. «Ого, какой он сладкий», «Ну прям кукленок», «Мамины губы у пацана», «Так похожи», «Любимая актриса, выглядит превосходно», — стали писать подписчики.