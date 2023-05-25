Равшана Куркова неожиданно сменила имидж: теперь с каре и модной челкой

Равшана Куркова. Фото: Global Look Press

Актриса решилась на бьюти-преображение.

Равшана Куркова много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря ролям в картинах «Любовь в большом городе – 2», «Балканский рубеж», «А у нас во дворе...». Актриса редко говорит о личной жизни. Она в 42 года не перестает удивлять поклонников своей стройной фигурой и моложавым видом.

На этот раз Куркова выложила новые кадры. Она неожиданно сменила имидж. Актриса сделала каре и модную челочку в стиле француженок. Она красовалась в на камеру. Но оказалось, что артистка рискнула преобразиться ради новой роли. Равшана снялась в новом сезоне «Пищеблока». 

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Равшана Куркова. Фото:  соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Равшана. Многие отметили, что ей идет такая стрижка.

«Самая красивая российская актриса! Улыбка и взгляд Равшаны завораживает!», «Ничего себе, богатство должно просто попереть, я не узнала», «Какая вы потрясающая», «Совсем другая», «Не узнала», — стали писать подписчики.

Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды

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