Равшана Куркова неожиданно сменила имидж: теперь с каре и модной челкой

На этот раз Куркова выложила новые кадры. Она неожиданно сменила имидж. Актриса сделала каре и модную челочку в стиле француженок. Она красовалась в на камеру. Но оказалось, что артистка рискнула преобразиться ради новой роли. Равшана снялась в новом сезоне «Пищеблока».

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