Муцениеце задрала свитер, обнажив свои «сочные» прелести: засмущала мужчину своей шаровидной грудью

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она снялась во многих сериалах, включая «Закрытую школу». А после развода с Павлом Прилучным артистка стала чаще представать в смелых нарядах и даже недавно получила роль в кабаре театре. Звезда прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть.
На этот раз Агата предпочла выложить кадры, снятые в Минске. Она ездила туда весной на съемки фильма с медведем. Актриса показала, как проходят съемки. Она задрала свитер, оголив пресс и грудь в черном белье. Муцениеце игриво улыбнулась, так как мужчина прикрепил микрофон прямо к ее тело, установив аппарат на клейкую ленту прямо в ложбинку.
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Примечательно, что Агата теперь регулярно качает пресс. Она не стесняется оголяться. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что мама двоих детей стала еще краше после развода с Прилучным. «Какие формы», «Шикарная», «Ну у него отличная профессия», — стали писать в Сети.