Муцениеце задрала свитер, обнажив свои «сочные» прелести: засмущала мужчину своей шаровидной грудью

На этот раз Агата предпочла выложить кадры, снятые в Минске. Она ездила туда весной на съемки фильма с медведем. Актриса показала, как проходят съемки. Она задрала свитер, оголив пресс и грудь в черном белье. Муцениеце игриво улыбнулась, так как мужчина прикрепил микрофон прямо к ее тело, установив аппарат на клейкую ленту прямо в ложбинку.

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