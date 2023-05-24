Агата Муцениеце в платье из ниточек блеснула «сочными» формами: потрясла упругими бедрами на публике

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она смогла построить успешную карьеру. Актриса прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она не только снялась в новых проектах, но и похудела. В этом году звезду позволила в кабаре театр Crave на главную роль.
Накануне Агата выступила на сцене. Она сменила несколько образов. Артистка взбудоражила зрителей своими номерами. Самым ярким выступлением стало, когда она щегольнула в платье из ниток со стразами. Наряд позволил ей блеснуть прелестями фигуры. Муцениеце игриво трясла обнаженными бедрами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Ей стали писать комплименты. Многие отметили, что в 34 года она выглядит еще краше, чем в 20 лет. «Ну что за богиня», «Так идет», «Слов нет», «Как это красиво и эстетично», «Фигурка безупречная», «Вы достойны блистать», — стали писать подписчики.