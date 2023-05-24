Агата Муцениеце в платье из ниточек блеснула «сочными» формами: потрясла упругими бедрами на публике

Накануне Агата выступила на сцене. Она сменила несколько образов. Артистка взбудоражила зрителей своими номерами. Самым ярким выступлением стало, когда она щегольнула в платье из ниток со стразами. Наряд позволил ей блеснуть прелестями фигуры. Муцениеце игриво трясла обнаженными бедрами.

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