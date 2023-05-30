Нюша в кожаном корсете и ботфортах утянула свою «сдобную» фигуру: оголила спелые округлости

Нюша уже много лет строит карьеру. Больше года она живет в Дубае, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако недавно артистка стала активно заниматься спортом. Она смогла похудеть после вторых родов. Недавно звезда не только выступила на сцене, но и снялась в смелой фотосессии.
На этот раз Нюша поделилась новым фото. Она предстала в наряде с кожаным корсетом, который подчеркнул ее грудь. Ботфорты также позволили сделать ноги визуально длиннее. Она засветила свои голые бедра. Артистка продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, скрыв изъяны фигуры.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. «Ого, какая», «Прям hot леди», «Это так роскошно», «Ну тут горячо», «Прям мамасита», «Тут все идеально», «Вау, что творится», «Корсетики всегда шли», — стали писать подписчики.