Нюша в кожаном корсете и ботфортах утянула свою «сдобную» фигуру: оголила спелые округлости

На этот раз Нюша поделилась новым фото. Она предстала в наряде с кожаным корсетом, который подчеркнул ее грудь. Ботфорты также позволили сделать ноги визуально длиннее. Она засветила свои голые бедра. Артистка продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, скрыв изъяны фигуры.

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