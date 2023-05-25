Выпятила свой «сдобный» тыл: Нюша в латексном боди и ботфортах свела с ума поклонников

На этот раз Нюша поделилась горячими кадрами. На сцене она выступала в тугом латексом боди и ботфортах. Певица подчеркнула свой округлый тыл. Она решила продемонстрировать всю красоту своей фигуры.

Поклонники признались, что лишились дара речи. «Ого, какая», «А вид сзади зачетный», «Булки прожаренные», «До чего сочная фигура», «А тут есть на что посмотреть», «И все изошлись слюнями», «Такая окргулая! Ох», — стали писать подписчики.