Зепюр Брутян показала, как выглядит по утрам: сразила безупречным и сияющим лицом

Зепюр Брутян снимается в кино. В 2022 году она вышла замуж за Павла Прилучного. Они познакомились на съемках сериала «В клетке», а спустя несколько лет между ними вспыхнули чувства. Недавно у пары родился сын Микаэль. Актер окружил молодую жену заботой и вниманием.
Недавно Брутян призналась, что муж балует ее. На этот раз с самого утра она похвасталась роскошным букетом цветов. Актриса покрасовалась, собрав кудрявые волосы в пучок. Она лишь слегка подвела глаза и нанесла румяна. Зепюр признавалась на днях, что не высыпается из-за капризов сына.
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Поклонники поразились тому, как свежо выглядит молодая мама. Безупречное лицо звезды многих лишило дара речи. «Такая счастливая и окрыленная», «Вы сама похожа на этот цветочек», «Какое идеальное лицо», «Самая нежная, трогательная и элегантная девочка», — прокомментировали пост подписчики.