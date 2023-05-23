Зепюр Брутян показала, как выглядит по утрам: сразила безупречным и сияющим лицом

Недавно Брутян призналась, что муж балует ее. На этот раз с самого утра она похвасталась роскошным букетом цветов. Актриса покрасовалась, собрав кудрявые волосы в пучок. Она лишь слегка подвела глаза и нанесла румяна. Зепюр признавалась на днях, что не высыпается из-за капризов сына.

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