«Время лечит все раны!»: Бритни Спирс встретилась с мамой впервые за три года и помирилась с ней

В жизни певицы Бритни Спирс, переругавшейся со всей своей семьей, наметилась белая полоса. Как сообщают западные СМИ, 24 мая она впервые за три года встретилась со своей матерью Линн Айрен Бриджес. Последняя якобы очень хотела наладить отношения с дочерью.

25 мая Бритни вышла в социальную сеть, чтобы прокомментировать состоявшийся разговор с родительницей.

«Моя милая мама появилась вчера у меня на пороге спустя три года… Это было так давно… С семьей всегда есть вещи, которые нужно решить… Но время лечит все раны! И после того, как я смогла донести то, что сдерживала в течение очень долгого времени, я чувствую себя такой счастливой, что мы смогли попытаться сделать все правильно! Я тебя очень люблю!» — пишет 41-летняя певица. «Я так счастлива, что мы можем пить кофе вместе спустя 14 лет! Потом пойдем по магазинам!»

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».