«Относились ко мне, как к собаке»: Бритни Спирс припомнила отцу свое заточение в психушке

Бритни Спирс продолжает изливать литры ненависти на своего отца, под опекунством которого находилась последние 13 лет. В новом посте в социальной сети от 11 октября она с негодованием вспомнила, как в 2019 году родители упекли ее в психиатрическую больницу на четыре месяца.

40-летняя поп-звезда поделилась, что в медицинском учреждении ей «устраивали душ, как собаке», а затем мучили жестокими вопросами. Тяжелые разговоры с психиатрами артистка ненавидела больше, чем больничный режим и охрану под дверью.

Бритни пишет, что не понимает, почему она единственная из дочерей Джейми Спирса подвергалась таким страданиям.

«Почему ты и твоя семья согласились с этим и относились ко мне, как к чертовой собаке? Что делает тебя таким особенным? Что делает других твоих дочерей настолько особенными, что ты ценил меня меньше, чем чертову собаку? – обратилась певица к своему отцу через социальную сеть. – Просыпаясь каждое утро и каждую ночь перед сном, я молю бога, чтобы ты получил хотя бы пять минут боли, которую я чувствовала в этом месте в течение четырех месяцев! Заклинаю тебя гореть в аду, жалкий *** (распространенное ругательство, - Прим. авт.)!»

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