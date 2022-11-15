«Пытался убить меня»: Бритни Спирс предъявила серьезное обвинение отцу

Исполнительница Бритни Спирс сделала заявление о своем отце Джейми Спирс. Примечательно, что знаменитость вновь предъявила претензии близкому родственнику.
На этот раз Спирс посчитала, что родной отец пытался ее убить. Бритни добавила, что общалась со свидетелями.
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«Я имею в виду, что мне казалось, что мой отец пытался убить меня. Я говорила об этом несколько раз, у меня есть доказательства и свидетели того, что он делал», – рассказала знаменитость в своем микроблоге.
Несмотря на веру в виновность отца, артистка не хочет разбираться и ждать вердикта суда. Бритни Спирс объяснила, как накажет родственников за годы издевательств:
«Я никогда не буду вкладывать большие деньги и обращаться в суд, чтобы узнать, привлекут ли моего отца к ответственности! Я выбираю улыбаться и показывать это своей семье до самой смерти».