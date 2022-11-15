«Пытался убить меня»: Бритни Спирс предъявила серьезное обвинение отцу

Исполнительница Бритни Спирс сделала заявление о своем отце Джейми Спирс. Примечательно, что знаменитость вновь предъявила претензии близкому родственнику.

На этот раз Спирс посчитала, что родной отец пытался ее убить. Бритни добавила, что общалась со свидетелями.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».