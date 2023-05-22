Насмотрелся на поступки Прилучного: Муцениеце похвасталась сюрпризом, который устроил для нее сын

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным получила новые предложения по работе. Она стала более раскованной и похудела. Теперь звезда часто красуется в новых нарядах.
На этот раз Агата вернулась из Сочи, где несколько недель была на съемках. Она воссоединилась с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Пока актриса работала, дети гостили у Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян. Звезда сериала «Мажор» задаривает жену подарками и помогает растить новорожденного сына Микаэля.
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Но теперь наследники вернулись домой. Муцениеце была растрогана поступком сына. Тимофей купил цветы и всем в доме раздарил их. Своей маме он вручил три розочки.
«Настоящий мужчина», – восхитилась актриса.
Поклонники отметили, что дети подросли. Многие поразились тому, как вырос сын Агаты. Подписчики считают, что он становится копией отца. Также они восхитились тем, что Тимофей научился красиво ухаживать за женщинами у своего папы. Прилучный дарит новой жене букеты почти каждый день.