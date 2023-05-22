Насмотрелся на поступки Прилучного: Муцениеце похвасталась сюрпризом, который устроил для нее сын

На этот раз Агата вернулась из Сочи, где несколько недель была на съемках. Она воссоединилась с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Пока актриса работала, дети гостили у Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян. Звезда сериала «Мажор» задаривает жену подарками и помогает растить новорожденного сына Микаэля.

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Но теперь наследники вернулись домой. Муцениеце была растрогана поступком сына. Тимофей купил цветы и всем в доме раздарил их. Своей маме он вручил три розочки.