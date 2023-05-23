Агата Муцениеце в лаковом платье с декольте взбудоражила публику: засветила упругие «холмики»

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса игриво виляла бедрами на сцене.

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она больше 10 лет снимается в кино, а также играет в театре. Актриса стала еще более востребованной после развода с Павлом Прилучным. Она постройнела, а также стала носить более смелые наряды. Недавно звезда отдохнула в Сочи, где загорела перед новыми выступлениями в кабаре театре. 

На этот раз Агата выступила в «Крейв». Она сменила несколько образов, даже щегольнув в трусиках. Но также зрители были восхищены, когда актриса в алом лаковом платье на пуговичках. Она игриво виляла бедрами. При этом Муцениеце блеснула смелым декольте. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие признались, что она стала еще привлекательнее. 

«Агату не остановить! Возбудятся все», – заявила одна из зрительниц. 

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