«Надо на художественную гимнастику отдавать»: Кудрявцева показала, какой талант обнаружила у дочки

На этот раз Лера устроила очередной отпуск. Она улетела в Турцию не только со своей наследницей, но и подругой Катей Гордон. Они остановились на роскошной вилле. Телеведущая с утра успела позагорать, а потом наблюдала за тем, как сын Гордон плескается в бассейне. Мария сначала скучала, а потом показала маме поперечный и продольный шпагаты.

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