«Надо на художественную гимнастику отдавать»: Кудрявцева показала, какой талант обнаружила у дочки

Лера Кудрявцева много лет ведет шоу и концерты. Недавно она отметила свое 52-летие. Телеведущая не перестает удивлять публику. Она регулярно предстает в ярких платьях и на каблуках. Во многом ей подражает четырехлетняя дочка Мария. Девочка даже пыталась ходить в туфлях.
На этот раз Лера устроила очередной отпуск. Она улетела в Турцию не только со своей наследницей, но и подругой Катей Гордон. Они остановились на роскошной вилле. Телеведущая с утра успела позагорать, а потом наблюдала за тем, как сын Гордон плескается в бассейне. Мария сначала скучала, а потом показала маме поперечный и продольный шпагаты.
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«Мария Игоревна, ну что? Надо на художественную гимнастику отдавать. Но почему-то он не очень ровный, давай еще. Во! мы сейчас будем тянуться, точно», – сказала звезда.
Поклонники восхитились дочкой Леры. Многие отметили, что она быстро растет. Фанаты считают, что у нее только отличная растяжка, но и хорошие артистические данные. Мария получила массу комплиментов.