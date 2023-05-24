«Машка, короче, недовольная»: Лера Кудрявцева подловила скучающую дочку на роскошной вилле в Турции

На этот раз Лера арендовала виллу, которая стоит около полумиллиона за одну ночь. Она поделилась кадрами, на которых сын Гордон плескается в бассейне. А вот дочка телезвезды сидел в кресле и со скучающим видом наблюдала за ним. Мама ей не разрешила купаться.

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