«Машка, короче, недовольная»: Лера Кудрявцева подловила скучающую дочку на роскошной вилле в Турции

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она остается одной из самых известных персон в России. Блондинка ведет передачи и концерты. Однако в конце мая она устроила традиционный отпуск. Звезда отметила 52-летие и улетела с дочкой Марией в Турцию. Компанию ей также составила Катя Гордон с семьей.
На этот раз Лера арендовала виллу, которая стоит около полумиллиона за одну ночь. Она поделилась кадрами, на которых сын Гордон плескается в бассейне. А вот дочка телезвезды сидел в кресле и со скучающим видом наблюдала за ним. Мама ей не разрешила купаться.
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«Скучает. У нее горло болит, купаться нельзя. Серафим плавает. Машка, короче, недовольная. У нас тут такая красота!» — сказала звезда.
Поклонники отметили, что очень понимают дочку звезды. Многие отметили, что в Анталье особенно хорошо в начале курортного сезона. Однако некоторые фанаты удивились, что телеведущая снова отдыхает без своего мужа.