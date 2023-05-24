Кудрявцева засняла, как ее дочка в костюме цвета Барби под руку с мальчиком села в самолет: маленькая кокетка улетела

На этот раз Кудрявцева отправилась на море с подругой Катей Гордон. Она засняла, как дочка Мария в розовом спортивном костюме и с плюшевым рюкзаком шла за ручку с мальчиком. Оказалось, что девочка подружилась с сыном Гордон.

А в самолете четырехлетняя наследница телеведущей надела наушники и разложила все, что ей нужно. Она прикрывала лицо, когда Лера ее снимала.

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