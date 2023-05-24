Кудрявцева засняла, как ее дочка в костюме цвета Барби под руку с мальчиком села в самолет: маленькая кокетка улетела

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая отправилась на море в компании Екатерины Гордон. Их дети успели подружиться.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись». Однако порой блондинка устраивает себе отпуск. На днях она отпраздновала 52-летие, устроив вечеринку. Она веселилась с мужем Игорем Макаровым и друзьями. А теперь звезда решила улететь отдыхать. 

На этот раз Кудрявцева отправилась на море с подругой Катей Гордон. Она засняла, как дочка Мария в розовом спортивном костюме и с плюшевым рюкзаком шла за ручку с мальчиком. Оказалось, что девочка подружилась с сыном Гордон.

А в самолете четырехлетняя наследница телеведущей надела наушники и разложила все, что ей нужно. Она прикрывала лицо, когда Лера ее снимала. 

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Пока осталось тайной, куда прилетела дружная компания. Однако телеведущая уже в аэропорту накормила дочку. По всей видимости, они ближайшую неделю проведут на море. Поклонники восхитились кадрами.

«Какая она кокетка», «Просто прелесть», «Ой, первая любовь», «Пара шикарная получилась», — стали писать в Сети.

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