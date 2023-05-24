«От счастья залезла на стол»: Клава Кока блеснула сокровенным в мини-платье, поймав букет невесты

Клава Кока больше 5 лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей в России. Певица регулярно появляется в телевизионных шоу. Она носит яркие наряды и предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. Артистка мечтает выйти замуж и часто дразнит парней, демонстрируя свои прелести.
Накануне Клава в прозрачном платье щегольнула на премии RU.TV. Она продемонстрировала свои формы в наряде бренда Валентина Юдашкина. Но во время самого шоу певица была в алом плаще. Она поймала букет невесты, который кинула одна из селебрити.
Клава от радости забралась на стол. Она скинула плащ и осталась в крохотном белом платье. Звезда устроила смелые танцы, засветив бедра и свое белье.
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«Вот так я заполучила свой заветный букетик и от счастья залезла на стол! И как задала!» — заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Клава взбудоражила зрителей. Другие разглядели ее прелести.