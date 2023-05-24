«От счастья залезла на стол»: Клава Кока блеснула сокровенным в мини-платье, поймав букет невесты

Накануне Клава в прозрачном платье щегольнула на премии RU.TV. Она продемонстрировала свои формы в наряде бренда Валентина Юдашкина. Но во время самого шоу певица была в алом плаще. Она поймала букет невесты, который кинула одна из селебрити.

Клава от радости забралась на стол. Она скинула плащ и осталась в крохотном белом платье. Звезда устроила смелые танцы, засветив бедра и свое белье.

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