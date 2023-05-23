Клава Кока в лифчике обнажила свои «сладкие формы» на глазах тысяч фанатов: игриво прилегла на кровать

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Ей удалось стат одной из самых популярных персон в России. Певица не перестает удивлять публику смелыми образами. Она регулярно выпускает новые треки. И 23 мая артистка захотела выложить пикантные кадры, снятые во время концерта на стадионе.
На кадрах Клава предстала в белоснежном наряде. Лифчик подчеркнул ее округлые формы. Она прилегла на постель, которая была на сцене. Певица в брюках с откровенными разрезами решила козырнуть своей фигурой. Кока не скрывает, что ищет себе жениха. И все чаще ее руки просят незнакомцы.
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Поклонники были сражены образом Коки. Ее осыпали комплиментами.
«Ох, прям хорошо», «Самый горячий номер», «Просто слов нет», «Какая классная», «Выглядит так сногсшибательно», «Ну прям богиня», «Наряд из белья», — стали писать подписчики.