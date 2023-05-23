Клава Кока в лифчике обнажила свои «сладкие формы» на глазах тысяч фанатов: игриво прилегла на кровать

На кадрах Клава предстала в белоснежном наряде. Лифчик подчеркнул ее округлые формы. Она прилегла на постель, которая была на сцене. Певица в брюках с откровенными разрезами решила козырнуть своей фигурой. Кока не скрывает, что ищет себе жениха. И все чаще ее руки просят незнакомцы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».