Обнаженная Бузова предстала перед камерой: схватила полотенце, но засветил белые следы от купальника

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она продолжает работать на телевидении, а также дает концерты. В свои 37 лет артистка много внимания уделяет фигуре. Примечательно, что она недавно отдохнула в Сочи, где красовалась в бикини. Поклонники удивились тому, как звезда поправилась.
На этот раз Бузова прилетела в Краснодар. Она готовится дать там концерт. Но перед своим выступлением певица сняла видео в гримерке. Она обнажилась без стеснения, но схватила полотенце. Артистка прикрыла свою грудь. Однако Ольга засветила белые следы от купальника, которые остались после загара.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая забавная! Полный мейк и голая», «А почему в таком виде?», «Оля даже одеваться не торопиться», «Загорела очень эпично», «Ого, какая», «Костюмы закончились?» — стали писать подписчики.