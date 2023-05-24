Обнаженная Бузова предстала перед камерой: схватила полотенце, но засветил белые следы от купальника

На этот раз Бузова прилетела в Краснодар. Она готовится дать там концерт. Но перед своим выступлением певица сняла видео в гримерке. Она обнажилась без стеснения, но схватила полотенце. Артистка прикрыла свою грудь. Однако Ольга засветила белые следы от купальника, которые остались после загара.

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