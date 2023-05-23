Бузова в пудровом бикини бесстыдно обнажила свои «сочные холмики»: вся трепещет, рот раскрыла

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной в России. Телеведущая всегда старается быть в центре внимания. Она выбирает броские образы для выходов в свет. За последний год артистка поправилась, но это не мешает ей носить откровенные наряды.
На этот раз Бузова устроила себе два дня отдыха. Она решила провести время на вилле в лесу. Артистка купается в бассейне и загорает. На этот раз она с утра облачилась в пудровое бикини. Телеведущая продемонстрировала свою налитую грудь и округлые формы. Ольга не постеснялась предстать без макияжа.
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Поклонники поразились тому, как преобразилась Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. Телеведущая блеснула фигурой, впечатлив фанатов.
«Ну стала очень сочной», «Тут хоть купальник по размеру», «Кака хорошенькая», «Словно голая», «Стала такой массивной», «Вот это формы», — стали писать в Сети.