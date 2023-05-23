Бузова в «голом» купальнике засветила напряженные «вишенки» под лифом: подразнила мужчин на камеру

А на этот раз Бузова устроила отдых в Сочи. Она отправилась в лес, где провела время на вилле у реки. Телеведущая покрасовалась в нюдовом купальнике, который сливался с телом. Она устроила фотосессию без макияжа. Ольга предстала в лифчике из треугольников. Она едва прикрыла свою грудь, не скрыв сокровенное.

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