Бузова в «голом» купальнике засветила напряженные «вишенки» под лифом: подразнила мужчин на камеру

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести передачи и шоу. Артистка заверила недавно, что сложно найти мужчину, который зарабатывал бы больше, чем она. Однако звезда мечтает о семье и детях. Она носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства фигуры.
А на этот раз Бузова устроила отдых в Сочи. Она отправилась в лес, где провела время на вилле у реки. Телеведущая покрасовалась в нюдовом купальнике, который сливался с телом. Она устроила фотосессию без макияжа. Ольга предстала в лифчике из треугольников. Она едва прикрыла свою грудь, не скрыв сокровенное.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали разглядывать снимки. Многие решили, что звезда дразнит парней. Недавно Бузова призналась, что два года не была в постели с мужчиной. «Лесная нимфа», «А смысл купальника?», «Голая почти», «Тут прям все смотрят только на грудь», «Стала аппетитная», — написали подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды