Лопырева показала, как Нюша в пудровом бикини нежится на яхте, оголив прелести: без фотошопа и фильтров

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица не скрывает, что в свои 32 года много внимания уделяет фигуре. Она брала паузу в карьеру после вторых родов. Но теперь все чаще устраивает фотосессии и даже на днях дала концерт в Дубае. Она старается вернуться в форму.
На этот раз Нюша устроила себе выходной. Она приехала на побережье, чтобы провести время с подругой Викторией Лопыревой. Они устроили вечеринку на яхте. Певица в нюдовом бикини поплескалась в заливе, а потом стала загорать. Волны ласкали ее бедра. Лопырева показала, как звезда выглядит без фотошопа и фильтров.
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Поклонники отметили, что Нюша выглядит гораздо естественнее, чем на фото, которые публикует в Сети. Многие посчитали, что она даже смотрится стройнее. Обычно артистка редко оголяет живот. «Ой, хорошо похудела», «Даже бы не узнала», «А живот вернулся в норму», «Хорошенькая», — стали писать подписчики.