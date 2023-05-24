Лопырева показала, как Нюша в пудровом бикини нежится на яхте, оголив прелести: без фотошопа и фильтров

На этот раз Нюша устроила себе выходной. Она приехала на побережье, чтобы провести время с подругой Викторией Лопыревой. Они устроили вечеринку на яхте. Певица в нюдовом бикини поплескалась в заливе, а потом стала загорать. Волны ласкали ее бедра. Лопырева показала, как звезда выглядит без фотошопа и фильтров.

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