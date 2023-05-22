«Мой космос»: Лера Кудрявцева показала свою моложавую маму с крохой-внучкой в особенный день

На этот раз Лера выложила трогательные кадры с именинницей. Ее родительнице исполнился 81 год. На фото телеведущая даже показала маму с внучкой на руках. Кадр был сделан несколько лет назад, когда Мария была совсем маленькой и не расставалась с соской. Кудрявцева адресовала имениннице трогательные слова.

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