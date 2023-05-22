«Мой космос»: Лера Кудрявцева показала свою моложавую маму с крохой-внучкой в особенный день

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала известной персоной в России. Телеведущая на днях отпраздновала 52-летие. Поклонники и друзья не перестают восхищаться тем, как выглядит блондинка. А 21 мая звезда поздравила свою маму с Александру Ивановну с днем рождения.
На этот раз Лера выложила трогательные кадры с именинницей. Ее родительнице исполнился 81 год. На фото телеведущая даже показала маму с внучкой на руках. Кадр был сделан несколько лет назад, когда Мария была совсем маленькой и не расставалась с соской. Кудрявцева адресовала имениннице трогательные слова.
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«Жизнь такая короткая, чтобы ненавидеть, завидовать, не говорить ближнему хороших слов, не делать приятное, не любить. Это же так просто.
Возможно, то, что происходит в мире даже на уровне природы, которая возмущается, дает нам понять "Люди! Развернитесь друг к другу"», – написала Лера.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Лерчик, мамуля у тебя красотка. Дай Бог ей здоровья, ну а с такой дочерью, как ты, ничего не страшно», Лерочка, поздравь от меня Александру Ивановну с Днем Рождения! Главное здоровье, а остальное богатство, в виде семьи, детей, внуков есть.Долгих лет жизни", — написали подписчики.