Муж нежно обнял за талию: Кудрявцева в романтичном образе запечатлелась с Макаровым и подросшей дочкой на вечеринке

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей. Несмотря на то, что ей уже больше 50 лет, блондинка поражает фанатов стройной фигурой и моложавым видом. Она продолжает вести передачи и концерты. На днях звезда с размахом отметила свое 52-летие, собрав друзей и близких.
На этот раз Лера облачилась в блузку и юбку макси сиреневого цвета. Она пела и танцевала. Для нее выступили Сергей Лазарев, Оскар Кучера, а также певица Валерия. Именинницу поздравил даже Отар Кушанашвили. А вот муж Игорь Макаров носил ее почти весь вечер а руках. Влюбленные станцевали медленный танец, умилив гостей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На празднике была и четырехлетняя дочка Мария. Девочка облачилась в розовое платье в цветочек с рукавами-фонариками. Телеведущая сделала ей два хвостика. После вечеринки Кудрявцева запечатлелась с наследницей. Макаров обнимал жену за талию. Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что у телеведущей дочка растет ее копией.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды