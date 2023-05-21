Муж нежно обнял за талию: Кудрявцева в романтичном образе запечатлелась с Макаровым и подросшей дочкой на вечеринке

На этот раз Лера облачилась в блузку и юбку макси сиреневого цвета. Она пела и танцевала. Для нее выступили Сергей Лазарев, Оскар Кучера, а также певица Валерия. Именинницу поздравил даже Отар Кушанашвили. А вот муж Игорь Макаров носил ее почти весь вечер а руках. Влюбленные станцевали медленный танец, умилив гостей.

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