Конфликт не исчерпан: Люся Чеботина сбежала с премии RU.TV, узнав что награду ей должна вручить Ида Галич

23 мая в Москве состоялась музыкальная премия RU.TV. Это грандиозное событие всегда привлекает внимание артистов. В этом году было несколько телеведущих, которые сменяли друг друга, а на розовой ковровой дорожке несколько часов шли селебрити.
Настасья Самбурская, Клава Кока и другие звезды отметились на премии. Приехала и Люся Чеботина, которая была в сопровождении Юркиса.
В центре событий побывал корреспондент Teleprogramma.pro, который стал свидетелем того, как исполнительница хита «Монако» сбежала.
Если сначала Чеботина позировала в женственном платье, то потом ускользнула в зал. Она избегала встречи с Идой Галич, которая была одной из ведущих премии. К сову, блогерша тоже игнорировала артистку.
А в разгар мероприятия Люся просто сбежала. Оказалось, что она покинула премию, когда узнала, что ей должна вручить наград в номинации «Звезда Русского Радио» Галич.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Люся Чеботина и Юркис. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Напомним, что на днях между ними случился конфликт. Ида пригласила певицу в свое шоу, но в последний момент артистка просто не приехала и подвела всю съемочную команду. Ведущая назвала поведение Чеботиной «свинством», заявив, что больше не намерена сотрудничать с певицей. По всей видимости, конфликт так и не удалось решить.
Отметим, что ранее пиар-директор певицы Антон Богославский заявил, что Люся извинялась перед Идой утром, когда поняла, что не сможет приехать на съемки. Он утверждает, что блогерша клевещет на артистку.