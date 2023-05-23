Конфликт не исчерпан: Люся Чеботина сбежала с премии RU.TV, узнав что награду ей должна вручить Ида Галич

23 мая в Москве состоялась музыкальная премия RU.TV. Это грандиозное событие всегда привлекает внимание артистов. В этом году было несколько телеведущих, которые сменяли друг друга, а на розовой ковровой дорожке несколько часов шли селебрити.

Настасья Самбурская, Клава Кока и другие звезды отметились на премии. Приехала и Люся Чеботина, которая была в сопровождении Юркиса.

В центре событий побывал корреспондент Teleprogramma.pro, который стал свидетелем того, как исполнительница хита «Монако» сбежала.