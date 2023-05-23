«Мне казалось, я одна приду голая»: Самбурская в платье с прозрачной юбкой блеснула бедрами на публике

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она регулярно пополняет свою копилку новыми работами. Также актриса открыла в себе вокальный талант. Она даже получала награду премии «Шансон года». Брюнетка зачастую выступает в смелых нарядах. А 23 мая она приехала на премию RU.TV, где снова всех удивила.
На публике Самбурская предстала в смелом наряде. Она продефилировала в платье с бархатным корсетом. Актриса подчеркнула декольте. Однако изюминкой образа стала гипюровая прозрачная юбка. Она козырнула своими изящными бедрами. Даже ведущий премии Александр Рогов был впечатлен и разглядел ее со всех сторон.
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«Мне казалось, я одна приду голая», — призналась Настасья.
Она заверила, что обычно так откровенно не одевается. Актриса отметила, что это стилист позволила себе создать наряд на свой вкус. Поклонники были сражены ее образом и спортивной фигурой.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды