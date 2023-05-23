«Мне казалось, я одна приду голая»: Самбурская в платье с прозрачной юбкой блеснула бедрами на публике

На публике Самбурская предстала в смелом наряде. Она продефилировала в платье с бархатным корсетом. Актриса подчеркнула декольте. Однако изюминкой образа стала гипюровая прозрачная юбка. Она козырнула своими изящными бедрами. Даже ведущий премии Александр Рогов был впечатлен и разглядел ее со всех сторон.

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