«Вся страна видит тело»: Клава Кока в прозрачном платье произвела фурор на премии RU.TV, засветив свои прелести

Клава Кока уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она выпустила большое количество хитов. Блондинка зачастую предстает на публике в дерзких образах. Она не раз признавалась, что ищет себе жениха. И для каждого появления на публике звезда подбирает себе наряды, которые подчеркивают ее формы. На этот раз она приехала на премию RU.TV.
На этот раз Клава решила быть настоящей соблазнительной дивой. На розовой ковровой дорожке она предстала в черном прозрачном платье с вышивкой. Наряд нисколько не скрыл ее женственные изгибы фигуры. Кока покрутилась на глазах ведущего премии Александра Рогова. Он был впечатлен.
«Вся страна видит тело Клавы Коки», — заявил он.
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Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также певица призналась, что выбрала наряд Валентина Юдашкина. Она решила почтить память дизайнера, который недавно ушел из жизни. Артистка сожалела, что не успела с ним познакомиться.
На премии Клава оказалась не одна, кто выбрал лук маэстро. Анна Седокова пришла в подобном наряде. А певец Дава успел сделать фото с блондинкой. Он тоже стал гостем мероприятия.
Клава Кока, Дава и Милана Хаметова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro