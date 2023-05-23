Самбурская в крохотных шортах блеснула стальными бедрами: впечатлила видом своего тела

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Универ». Также ей удалось найти в себе вокальный талант. Она часто дает концерты. При этом артистка всегда носит женственные наряды. Она в 36 лет много времени уделяет фигуре. Звезда признавалась, что и к женихам у нее большие запросы.
Примечательно, что Самбурская на днях вернулась из отпуска. Она возобновила тренировки. На этот раз актриса решила покрасоваться в кроп-топе и тугих шортиках. Она оголила свой стальной пресс и мощные бедра. Настасья решила похвастаться своими подтянутыми формами.
«Ты об этом пожиреешь», — заявила она.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Самбурская. Ей стали писать комплименты.
«Ох, какая мощная», «Тут прям слишком перекачано», «Животик просто шикарный», «Вот это мамасита», «Фитоняшка наша», — стали писать подписчики.