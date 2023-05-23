Самбурская в крохотных шортах блеснула стальными бедрами: впечатлила видом своего тела

Примечательно, что Самбурская на днях вернулась из отпуска. Она возобновила тренировки. На этот раз актриса решила покрасоваться в кроп-топе и тугих шортиках. Она оголила свой стальной пресс и мощные бедра. Настасья решила похвастаться своими подтянутыми формами.

«Ты об этом пожиреешь», — заявила она.

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