Настасья Самбурская в платье с корсетом оголила свои пышные полушария груди: «ложбинка» выглядывает

На этот раз Самбурская выбрала беспроигрышный лук. Она покрасовалась в черном платье с корсетом. На ее шее был чокер с цветком, а руки украсили гипюровые перчатки. Она игриво рукой коснулась шеи. При этом актриса засветила свои полушария груди. А вот ложбинка лишь выглядывала из корсета.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».