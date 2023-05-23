Настасья Самбурская в платье с корсетом оголила свои пышные полушария груди: «ложбинка» выглядывает

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Однако она также открыла в себе вокальный талант. Артистка часто выступает на сцене. Примечательно, что в свои 36 лет она занимается спортом и следит за фигурой. Недавно актриса отдохнула на Бали, где красовалась в бикини. А 23 мая она отправилась на премию RU.TV.
На этот раз Самбурская выбрала беспроигрышный лук. Она покрасовалась в черном платье с корсетом. На ее шее был чокер с цветком, а руки украсили гипюровые перчатки. Она игриво рукой коснулась шеи. При этом актриса засветила свои полушария груди. А вот ложбинка лишь выглядывала из корсета.
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Поклонники были очарованы тем, как выглядит Настасья. Многие отметили, что ей идут ретро образы. «Ну такая богиня», «Как вам идут корсеты», С такой фигурой любой наряд сидит идеально«, «Просто слов нет», «Эта девушка сногсшибательная», — стали писать подписчики.
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.