Клава Кока в просвечивающем платье сверкнула аппетитными формами: без стеснения обтянула округлые бедра

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица часто выступает в смелых нарядах. Она на днях получила сразу два предложения руки и сердца на своем концерте. На достигнутом артистка решила не останавливаться.
«Жизнь в режиме нон-стоп, каждый день съемки и концерты, каждый день шаг навстречу к новым мечтам... С самого детства я понимала, что упорный труд — это моя самая сильная сторона. Мне никогда ничего не давалось легко, но, как говорится, через терни к звездам!» — написала Клава.
Она предстала в черном мини-платье с просвечивающей тканью. Певица обтянула свои округлые бедра. Она едва прикрыла сокровенное. Артистка дефилировала на огромной подошве на улице.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены. Многие осыпали Клаву комплиментами. «Какая эффектная», «Ой, вот это бедра», «Так сильно натянуто платье, вот-вот треснет», «Выглядит смело», «Фигура украсила наряда», «Это так соблазнительно», «Прелестная блондинка», — стали писать подписчики.