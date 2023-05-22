Клава Кока в просвечивающем платье сверкнула аппетитными формами: без стеснения обтянула округлые бедра

«Жизнь в режиме нон-стоп, каждый день съемки и концерты, каждый день шаг навстречу к новым мечтам... С самого детства я понимала, что упорный труд — это моя самая сильная сторона. Мне никогда ничего не давалось легко, но, как говорится, через терни к звездам!» — написала Клава.

Она предстала в черном мини-платье с просвечивающей тканью. Певица обтянула свои округлые бедра. Она едва прикрыла сокровенное. Артистка дефилировала на огромной подошве на улице.

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