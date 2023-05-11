«Мой таз самую малость подрос»: Самбурская в шелковом платье козырнула аппетитными формами в Турции

Теперь Настасья большую часть времени проводит на пляже. Но 11 мая она предстала в черном шелковом платье на тонких бретельках. Актриса блеснула своим округлым бюстом. Она грациозно поджала ножки на диванчике, козырнув своими бедрами. Самбурская призналась, что поправилась на отдыхе.

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