«Мой таз самую малость подрос»: Самбурская в шелковом платье козырнула аппетитными формами в Турции

Настасья Самбурская снимается в кино и знаком многим зрителям по сериалу «Универ». Она продолжает строить карьеру актрисы, а также выступает на сцене как певица. В свои 36 лет она старается держать себя в форме. Артистка то и дело хвастается подтянутой фигурой. А недавно она улетела отдыхать в Турцию.
Теперь Настасья большую часть времени проводит на пляже. Но 11 мая она предстала в черном шелковом платье на тонких бретельках. Актриса блеснула своим округлым бюстом. Она грациозно поджала ножки на диванчике, козырнув своими бедрами. Самбурская призналась, что поправилась на отдыхе.
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«Мы с мизинчиком интеллигентно оттопыриваемся в отеле. Как ваши майские прошли, в здравой памяти? Кто чем злоупотреблял? Я тут кажется таз орехов съела… и мой таз самую малость подрос», – написала она.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. На отдыхе она такж носит разные парики. «Ноги длинные как спагетти, смотрю сейчас на свои макароны, настроение поменялось сразу», «Красотка! Все таки всем девушкам идет стройность», «Этот мизинчик и таз очень радует мужской глаз», «Вы в форме», — стали писать подписчики.