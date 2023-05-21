Получила сразу два кольца: Клава Кока лифе-хомуте блеснула фигурой, сразив парней на своем концерте

На этот раз Клава дала концерт в Москве. она облачилась в брюки карго и серебристый лиф-хомут. Она обнажила свой животик и подчеркнула округлые прелести фигуры. Певица исполнила свои хиты и зажигательно танцевала. Кока сразила парней. Ей даже вручили букет алых цветов с помолвочным кольцом. А после выступления она получила еще одно предложение руки и сердца.

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