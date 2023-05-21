Получила сразу два кольца: Клава Кока лифе-хомуте блеснула фигурой, сразив парней на своем концерте

Клава Кока уже больше 5 лет строит карьеру. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты и выпускает новые треки. Певицу также зовут в популярные телешоу. Она любит носить смелые наряды, подчеркивающие ее фигуры. Звезда часто говорит, что хочет обрести семью и детей.
На этот раз Клава дала концерт в Москве. она облачилась в брюки карго и серебристый лиф-хомут. Она обнажила свой животик и подчеркнула округлые прелести фигуры. Певица исполнила свои хиты и зажигательно танцевала. Кока сразила парней. Ей даже вручили букет алых цветов с помолвочным кольцом. А после выступления она получила еще одно предложение руки и сердца.
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Поклонники были впечатлены тем, как Клава восхищает парней. «Ох, вы богиня», «Скоро мешками кольца дарить будут», «Такой богине нельзя оголяться», «Что вы с ними делаете!», «В таком наряде уже у ваших ног», «Ой, вы в отличной форме», — стали писать в Сети.