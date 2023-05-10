Никакого макияжа, скромная коса: Самбурская в алом бикини обнажила свою шаровидную грудь за обедом, сразив весь пляж

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Также она открыла в себе вокальный талант. Актриса порой выступает на сцене. Она в свои 36 лет держит себя в форму. Она часто облачается в смелые платья.
Артистка не скрывает, что хочет найти вторую половинку, но пока ей не везет в личной жизни.
На этот раз Настасья в одиночестве улетела в Белек. Она проводит время на турецком курорте. Актриса то и дело красуется в купальнике. На этот раз она пообедала прямо на пляже. Брюнетка предстала в алом мини-бикини за столом. Самбурская оголила свою грудь в личике не по размеру и плоский живот.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Самбурская. Актриса без макияжа и со скромной косичкой смогла впечатлить фанатов.
«До чего горячая», «Грудь такая неестественно упругая», «Прям мамасита», «Эта прическа не вяжется с телом», «Ой, вот это фигурка», — стали писать в Сети.