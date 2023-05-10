Никакого макияжа, скромная коса: Самбурская в алом бикини обнажила свою шаровидную грудь за обедом, сразив весь пляж

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Также она открыла в себе вокальный талант. Актриса порой выступает на сцене. Она в свои 36 лет держит себя в форму. Она часто облачается в смелые платья.

Артистка не скрывает, что хочет найти вторую половинку, но пока ей не везет в личной жизни.