Вся мокренькая: Ольга Бузова взгромоздилась на бортик бассейна, оттопырив свой «сдобный орех»

Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она продолжает вести несколько передач. Артистка также регулярно дает концерты. Наряды знаменитости обычно подчеркивают достоинства ее фигуры. На этот раз она решила устроить отпуск и приехала в Сочи. Звезда целый день купалась и загорала.
На этот раз Бузова устроила откровенную фотосессию. Она покрасовалась в мини-бикини с завязками на талии. Телеведущая с трудом вынырнула из воды и взгромоздилась на бортик бассейна. Она выпятила свои округлые ягодицы. Бикини прилипло к ее прелестям. Ольга чувственно приоткрыла рот, полностью намокнув.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились ее пополневшими формами. Другие стали ее критиковать. «Неудачные фотки. Кажется будто полная, а купальник мал», «Купальник покинул чат», «Выпятила то, что есть», «Мужчин пытается зацепить», «Мощная», — стали писать подписчики.