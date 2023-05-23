Вся мокренькая: Ольга Бузова взгромоздилась на бортик бассейна, оттопырив свой «сдобный орех»

На этот раз Бузова устроила откровенную фотосессию. Она покрасовалась в мини-бикини с завязками на талии. Телеведущая с трудом вынырнула из воды и взгромоздилась на бортик бассейна. Она выпятила свои округлые ягодицы. Бикини прилипло к ее прелестям. Ольга чувственно приоткрыла рот, полностью намокнув.

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