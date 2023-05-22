«Танцевать и пить»: Бузова в платье с откровенными разрезами покуражилась в лесу, виляя своими «аппетитками»

На отдыхе Ольга позволила себе расслабиться. Она приехала в лес, где обустроены виллы. Артистка облачилась в черное платье с пикантными разрезами. Она стала танцевать и изящно изгибаться прямо на улице. От нижнего белья Бузова отказалась. Она держала в руках бокал и дефилировала, козырнув аппетитными формами.

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