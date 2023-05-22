«Танцевать и пить»: Бузова в платье с откровенными разрезами покуражилась в лесу, виляя своими «аппетитками»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Телеведущая решила повеселиться на отдыхе в Сочи. Звезда устроила вечер расслабления.

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на сцене. Она остается одной из самых известных персон в России. Телеведущая стала успешной в разных сферах, но пока не обрела любовь. Более того, она призналась, что уже два года не была в постели с мужчиной. На этот раз звезда устроила себе отпуск, уехав в Сочи. 

На отдыхе Ольга позволила себе расслабиться. Она приехала в лес, где обустроены виллы. Артистка облачилась в черное платье с пикантными разрезами. Она стала танцевать и изящно изгибаться прямо на улице. От нижнего белья Бузова отказалась. Она держала в руках бокал и дефилировала, козырнув аппетитными формами.

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«Иногда нужно делать паузы… Танцевать и пить просекко. Спасибо за мой рай», — написала звезда.

Поклонники набросились на артистку с критикой.

«Паузы уже затянулись слишком, ни мужа, ни детей. Так что завязывай с паузами и думай о будущем», «Она сама не смотрит свои видео? Ну ведь не смешно даже, реально „Тодес“ не спас ситуацию», «Платья все как садовода», «Поправилась и на Волочкову стала похожа», — стали писать подписчики.

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