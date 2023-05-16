Майские каникулы: Орбакайте в укороченных брюках и жакете вышла на променад в Центральном парке в Нью-Йорке

На этот раз Кристина решила поделиться новым фото. Она покаталась на велосипеде с дочкой Клавой в Центральном парке в Нью-Йорке. Певица призналась, что это дорога ее наследницы в школу. Сама артистка потом покрасовалась в укороченных брюках и жакете. Лук дополняли кроссовки. Она подчеркнула стройную фигуру.

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