Майские каникулы: Орбакайте в укороченных брюках и жакете вышла на променад в Центральном парке в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Также дочка Аллы Пугачевой продолжает сниматься в кино. Не так давно вышла четвертая часть фильма «Любовь-морковь» с ее участием. Однако весной артистка устроила себе отпуск. Она уехала отдыхать в США, где у нее есть своя недвижимость.
На этот раз Кристина решила поделиться новым фото. Она покаталась на велосипеде с дочкой Клавой в Центральном парке в Нью-Йорке. Певица призналась, что это дорога ее наследницы в школу. Сама артистка потом покрасовалась в укороченных брюках и жакете. Лук дополняли кроссовки. Она подчеркнула стройную фигуру.
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Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды
«Мой май, май, май!» — заявила звезда.
Комментарии к посту она отключила. Певица избегает негативных комментариев. Напомним, что недавно умер дизайнер Валентин Юдашкин. Он был другом звездной семьи. Алла Пугачева приезжала в Москву на его похороны, а вот Орбакайте не смогла приехать из Америки.