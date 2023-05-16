Длинноногая красотка в мини-юбке: Орбакайте засняла подросшую внучку Пугачевой на велосипеде по дороге в школу в Нью-Йорке

На этот раз Орбакайте поделилась кадрами с дочкой Клавой. 11-летняя девочка учится в школе в Нью-Йорке. На этот раз певица засняла, как наследница на велосипеде едет по Центральному парку. Она была в джинсовой мини-юбке и футболке. Внучка Аллы Пугачевой улыбалась маме, которая ее догоняла. У дочки звезды выпали молочные зубы.

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