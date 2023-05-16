Длинноногая красотка в мини-юбке: Орбакайте засняла подросшую внучку Пугачевой на велосипеде по дороге в школу в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной исполнительницей. Также она продолжает сниматься в кино. В этом году певица не раз появлялась на публике в Москве и давала концерты. А вот весной она устроила себе отпуск. Артистка улетела отдыхать в США, где у нее есть недвижимость.
На этот раз Орбакайте поделилась кадрами с дочкой Клавой. 11-летняя девочка учится в школе в Нью-Йорке. На этот раз певица засняла, как наследница на велосипеде едет по Центральному парку. Она была в джинсовой мини-юбке и футболке. Внучка Аллы Пугачевой улыбалась маме, которая ее догоняла. У дочки звезды выпали молочные зубы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«По дороге в школу», - написала певица.
Поклонники поразились тому, как выросла Клавдия, Многие также отметили, что она еще сильнее похожа на отца Михаила Земцова, чем раньше. «Вот это ноги», «Модель растет», «Как красиво», «Вот это дорого в школу!», «Как она улыбается! Чудесная», — стали писать подписчики.