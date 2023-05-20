«Без юбки особенно эффектно»: Нюша в кожаном корсете обнажила свои аппетитные формы, сразив публику

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Однако певица брала паузу, так как сначала родила дочку Серафиму-Симбу, а потом сына Саффрона. Примечательно, что недавно артистка стала худеть, посещать спортзал и тренироваться в танцевальном зале. Звезда подготовилась к концерту в Дубае.
На этот раз Нюша выступила на публике впервые за долгое время. Она выбрала откровенный наряд для такого случая. Певица щегольнула в кожаном корсете и ботфортах. Она решила отказаться от юбки, чтобы продемонстрировать свои прелести. Артистка козырнула аппетитными формами на сцене.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она умеет будоражить разум. «Просто богиня», «Ох, какие формы», «Любуюсь этой красоткой», «Ну прям русалка», «Как вы соблазнительно легки», «Вся мокрая», «Тут есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.