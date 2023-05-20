«Без юбки особенно эффектно»: Нюша в кожаном корсете обнажила свои аппетитные формы, сразив публику

На этот раз Нюша выступила на публике впервые за долгое время. Она выбрала откровенный наряд для такого случая. Певица щегольнула в кожаном корсете и ботфортах. Она решила отказаться от юбки, чтобы продемонстрировать свои прелести. Артистка козырнула аппетитными формами на сцене.

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