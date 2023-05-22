Боня в белоснежном платье в пол с эффектным декольте блеснула упругими «холмиками» в Каннах: народ поднял на смех

22 мая Боня снова предстала на публике. Она решила показать кадры, которые были сделаны до красной дорожки. Телеведущая дефилировала в белоснежном платье в пол с разрезом и эффектным декольте. Она оголила пышную грудь в черном лифе. Викторию окружили визажисты и стилисты, которые не переставали улучшать ее внешний вид.

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