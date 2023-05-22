Боня в белоснежном платье в пол с эффектным декольте блеснула упругими «холмиками» в Каннах: народ поднял на смех

Виктория Боня уже много лет строит карьеру телеведущей. Также она стала бизнесвумен, создав свой бренд одежды. Бывшая звезда «Дома-2» живет в Монако, где растит дочку Анджелину. На этот раз она снова участвует в Каннском кинофестивале. Звезда уже показала платье с перьями и объемный наряд принцессы в алом цвете.
22 мая Боня снова предстала на публике. Она решила показать кадры, которые были сделаны до красной дорожки. Телеведущая дефилировала в белоснежном платье в пол с разрезом и эффектным декольте. Она оголила пышную грудь в черном лифе. Викторию окружили визажисты и стилисты, которые не переставали улучшать ее внешний вид.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит 43-летняя Боня. Однако многие ее подняли на смех за такое пафасное видео. «Просто обхохотаться, как тянет на красную дорожку!», «Не одна знаменитость ничего никогда так не доказывала, что она звезда», «Как мне нравится, что всех выводит из себя! Вика продолжай», «Зачем так, для чего эти понты. Поправить прическу, макияж можно и в гримерке», «Снова пешком», — стали писать в Сети.