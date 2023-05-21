«Мы там отсыхали»: Лера Кудрявцева рассказала, как лежала в клинике неврозов с Ириной Дубцовой

«Клянусь, я не знала! Для меня вчера это был шок и удивление! Сейчас я вам поставлю песню одного известного артиста. Эта песня очень известная! Как она была написана. Мы с Ирочкой Дубцовой лежали в клинике неврозов. Это было очень много лет назад. Да-да-да, мы психические, если что! И это нормально. И мы что-то с Ирой спустились вниз в машину. И Ирина мне говорит: «Сейчас, сейчас, секунду».

Она прям у меня на бампере машины что-то пишет. Она сказала, что песню написала. Короче, эта песня была написана в клинике неврозов Ирой Дубцовой. Я была с ней рядом. Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений. И эта песня вот эта, слушайте», – рассказала Кудрявцева.