«Мы там отсыхали»: Лера Кудрявцева рассказала, как лежала в клинике неврозов с Ириной Дубцовой

Ирина Дубцова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая проболталась, что лежала вместе с популярной певицей в клинике неврозов. Звезда вспомнила удивительный случай.

Лера Кудрявцева большую часть жизни ведет передачи. Работа на телевидении сказывается на ее здоровье. Блондинка часто жалуется на мигрени. Но на днях она отпраздновала день рождения. Ее поздравили с 52-летием друзья. Спели Валерия и даже Оскар Кучера. А потом она решила рассказать историю, как была в клинике с Ириной Дубцовой. 

«Клянусь, я не знала! Для меня вчера это был шок и удивление! Сейчас я вам поставлю песню одного известного артиста. Эта песня очень известная! Как она была написана. Мы с Ирочкой Дубцовой лежали в клинике неврозов. Это было очень много лет назад. Да-да-да, мы психические, если что! И это нормально. И мы что-то с Ирой спустились вниз в машину. И Ирина мне говорит: «Сейчас, сейчас, секунду».

Она прям у меня на бампере машины что-то пишет. Она сказала, что песню написала. Короче, эта песня была написана в клинике неврозов Ирой Дубцовой. Я была с ней рядом. Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений. И эта песня вот эта, слушайте», – рассказала Кудрявцева. 

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Оказалось, что она имела в виду трек «Сдавайся», который исполняет ее друг Сергей Лазарев. На вечеринке он тоже ее спел. 

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