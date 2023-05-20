«Муж весь вечер носит на руках»: Кудрявцева закружилась в танце с Макаровым на вечеринке в честь своего 52-летия

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она успевает также вести концерты и премии. А дома ее всегда ждут муж Игорь Макаров, который младше ее на 17 лет, а также дочка Мария. Блондинка любит шутить над своим возрастом. Но при этом она обладает стройной фигурой и часто носит яркие наряды.
19 мая Кудрявцева отпраздновала свой день рождения. Она устроила вечеринку, собрав родных и друзей. Для нее спел бывший бойфренд Сергей Лазарев. Их связывает крепкая дружба. Также Оскар Кучера порадовал пением именинницу. Лера была в платье в пол сиреневого цвета. Она много танцевала и тоже спела для гостей.
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На празднике был муж звезды. Макаров кружил в медленном танце возлюбленную, развеяв все слухи о разводе. Более того, он носил Леру на руках. За одним из столиков сидела дочка пары. Она демонстрировала идеальные манеры. Гости восхитились идиллией. Многие отметили, что телеведущая выглядит моложе своих лет и прекрасно поет.
«Муж весь вечер носит на руках», – восхищалась Анфиса Чехова.