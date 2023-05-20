«Муж весь вечер носит на руках»: Кудрявцева закружилась в танце с Макаровым на вечеринке в честь своего 52-летия

19 мая Кудрявцева отпраздновала свой день рождения. Она устроила вечеринку, собрав родных и друзей. Для нее спел бывший бойфренд Сергей Лазарев. Их связывает крепкая дружба. Также Оскар Кучера порадовал пением именинницу. Лера была в платье в пол сиреневого цвета. Она много танцевала и тоже спела для гостей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».