Ирина Шейк оголила идеальные формы в ванной комнате: натянула трусики до треска (фото)

На этот раз Ирина решила показать, как она проводит время после гонок. Модель уединилась в ванной комнате. Она предстала в мини-бикини прямо у ванной. Брюнетка обнажила свой плоский живот. Шейк обнажила свою грудь. Она не стала прикрывать прелести фигуры. Стринги звезда натянула до треска.

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