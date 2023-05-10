Ирина Шейк оголила идеальные формы в ванной комнате: натянула трусики до треска (фото)

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она прославилась в юном возрасте. Российская красавица продолжает дефилировать на показах и сниматься в модных фотосессиях. В 37 лет она может похвастаться точеной фигурой. Недавно звезда приехала на «Формулу-1» в Майами, где успела щегольнуть в прозрачном платье.
На этот раз Ирина решила показать, как она проводит время после гонок. Модель уединилась в ванной комнате. Она предстала в мини-бикини прямо у ванной. Брюнетка обнажила свой плоский живот. Шейк обнажила свою грудь. Она не стала прикрывать прелести фигуры. Стринги звезда натянула до треска.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что она выглядит идеально. «Ира, я вас обожаю! Каждый смотрю ваши фотографию и восторгаюсь! Вы сама женственность», «Молодец, просто отлично выглядишь, можно сказать идеально!», «Что за точеные формы!», «Русалочка», — стали писать в Сети.