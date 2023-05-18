Нюша в леопардовом боди сверкнула своей «сдобой»: выставила напоказ две упругие половинки

Нюша продолжает строить карьеру на сцене. Она стала популярной персоной в юности, но и спустя 15 лет продолжает выпускать новые песни. Однако артистка стала мамой двоих детей. После рождения дочки и сына она приложила усилия, чтобы похудеть. А последние несколько недель звезда то и дело красовалась в танцевальном зале.
Примечательно, что 19 мая Нюша даст концерт в Дубае. Она подготовилась к этому событию и сшила новые костюмы. На этот раз певица предстала в леопардовом боди из капрона. Она козырнула своей фигурой во всей красе. Артистка села на пол, засветив упругие половинки пятой точки.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая кошка», «Выглядит круто», «Ой, как пикантно смотрятся ягодицы», «Девушка с двумя детьми, что вы вторите?», «Это просто вау», — стали писать в Сети.