Нюша в леопардовом боди сверкнула своей «сдобой»: выставила напоказ две упругие половинки

Примечательно, что 19 мая Нюша даст концерт в Дубае. Она подготовилась к этому событию и сшила новые костюмы. На этот раз певица предстала в леопардовом боди из капрона. Она козырнула своей фигурой во всей красе. Артистка села на пол, засветив упругие половинки пятой точки.

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