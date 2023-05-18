Нюша в вязаной юбке показала сокровенное, не прикрыв слишком высокий разрез: все прелести на виду

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она не скрывает, что в свое время давала 300 концертов в год. Теперь артистка большую часть времени посвящает семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но недавно звезда начала готовиться к новым концертам. Она занялась спортом и провела отпуск на Бали.
На этот раз Нюша поделилась пикатным кадром. Она покрасовалась на природе в вязаном пляжном костюме. Юбка в дырочку с высоким разрезом не только оголила ее бедра, но и не прикрыла сокровенное. Артистка грациозно выгнулась, демонстрируя постройневшие формы в лучах солнца.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она вернулась в прежнюю форму. «Ох, как хороша», «Каки ножки», «Юбка тут для чего?», «Ой, вот это русалочка», «Выглядит так соблазнительно», «Какая тростинка», «Словно снова в кличе про „Чудо“», — стали писать подписчики.