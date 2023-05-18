Королевский выход: Виктория Боня в пышном алом платье со шлейфом отметилась на Каннском кинофестивале

На этот раз Боня приехала в Канны. Для первого появления на красной дорожке кинофестиваля она выбрала силуэтное платье с перьями и стразами. Телеведущая привлекла к себе внимание. А 18 мая она уже предпочла более лаконичный лук. Виктория щегольнула в пышном алом платье с двойной юбкой из органы. Она сделала прилизанную укладку и броский макияж с акцентом на глаза.

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