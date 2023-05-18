Королевский выход: Виктория Боня в пышном алом платье со шлейфом отметилась на Каннском кинофестивале

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня украшает обложки глянца, блистает на телевидении и дружит со знаменитостями. Своей внешности она уделяет особое внимание. Недавно звезда отдохнула в Дубае, где успела преобразить свое лицо.
На этот раз Боня приехала в Канны. Для первого появления на красной дорожке кинофестиваля она выбрала силуэтное платье с перьями и стразами. Телеведущая привлекла к себе внимание. А 18 мая она уже предпочла более лаконичный лук. Виктория щегольнула в пышном алом платье с двойной юбкой из органы. Она сделала прилизанную укладку и броский макияж с акцентом на глаза.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были в восторге от ее наряда. Многие назвали ее выход королевским. «Какая красавица», «Круто», «Тут прям ваш наряд», «Умеете себя подать», «Это очень эффектно», «Моя королева», «Дава в красном», — стали писать в Сети. Напомним, что в 43 года Боня не перестает искать себе мужа. Она недавно призналась, что закрутила новый роман.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды