Волочкова в мини-бикини намочила свои прелести: сдавила руками упругие полушария груди

Анастасия Волочкова продолжает выступать на сцене в свои 47 лет. Балерина предпочитает проводить время в компании брутальных мужчин, но пока свое счастье в личной жизни она не нашла. Однако недавно артистка снова улетела на Мальдивы. Звезда делится пикантными кадрами.
На этот раз Волочкова решила похвастаться загаром. Она была облачена в нюдовое бикини. Балерина решила покрасоваться в океане. Она окунулась в лазурную воду. Руками артистка сжала пышную грудь. Анастасия продемонстрировала бронзовую кожу. Она блеснула своими формами во всей красе.
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«Я, кажется, немного тут подзагорела.. И в форме остаюсь. (По секрету! Лолочка положила мне по моей просьбе репетиционную одежду. Но я даже не хочу вынимать ее из чемодана. А тем более надевать на себя)», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Волочкова. Однако многих поразило то, как говорила балерина. «С кем разговаривает-то? Неужели уже сама с собой», «Класс. Загар бомба», «Практически голая», «Хороша, для своего возраста», «Мямлит что-то», — стали писать в Сети.