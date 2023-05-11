«Нормальный ребенок»: Зепюр Брутян показала, как выглядит после бессонных ночей с новорожденным сыном

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Он стал популярным актером в России. Два года назад он развелся с Агатой Муцениеце. Сначала артист ушел в тень, но в 2022 году он снова женился на Зепюр Брутян. Они стали регулярно выходить в свет. А недавно у супругов родился сын Микаэль.
Теперь молодая жена Павла привыкает к новой жизни. Для нее этот ребенок первый, а вот для актера уже третий. От первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Примечательно, что супруги часто гуляют с новорожденным малышом. А 11 мая Брутян вышла на связь из дома. Она предстала без макияжа с патчами под глазами.
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«Ребят, не буду говорить во сколько я сегодня проснулась. Со мной произошло очень приятное событие в моей жизни, которое просыпается каждые три часа. Нормальный ребенок. И я хочу сказать, что это самый лучший будильник в моей жизни. У меня классные патчи. Они круто устраняют следы усталости, придают свежесть», — поделилась артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян спустя всего две недели после родов. Она поразила их своим цветущим видом. «Ох, как хороша», «Вот ведьма, вообще никогда плохо не выглядит», «После родов должны быть синяки и морщинки», «Слишком свежа», — стали писать в Сети.