«Нормальный ребенок»: Зепюр Брутян показала, как выглядит после бессонных ночей с новорожденным сыном

Теперь молодая жена Павла привыкает к новой жизни. Для нее этот ребенок первый, а вот для актера уже третий. От первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Примечательно, что супруги часто гуляют с новорожденным малышом. А 11 мая Брутян вышла на связь из дома. Она предстала без макияжа с патчами под глазами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».