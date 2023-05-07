«Ты мой мир»: Брутян с сыном на руках поцеловала Прилучного, показав домашнюю идиллию

Уже больше 10 лет Павел Прилучный строит карьеру. Он стал известным актером в России. Однако после развода с Агатой Муцениеце появились слухи, что у него проблемы с агрессией и алкогольными напитками. Однако в 2022 году он снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Недавно у пары родился первый общий ребенок.
28 апреля Брутян родила сына Микаэля в одном из столичных роддомов. Она впервые пережила такие эмоции. Рядом был Прилучный, который первым увидел ребенка. Спустя несколько дней молодую маму выписали из больницы. Актер подготовил дом к ее возращению. Все было украшено шарами и цветами. Зепюр показала, как они поцеловались. При этом на ее руках был малыш.
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«Ты мой мир. Ты моя жизнь. Ты мое все! Лучший муж и лучший папа на свете», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие осыпали пару комплиментами. «Какая красота! Мои прекрасные, как же я вас люблю», — заявила мама актрисы. «Как красиво, вы отличная пара», «Лучше не показывайте свое счастье», «Паша молодец», — стали писать в Сети.