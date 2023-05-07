«Ты мой мир»: Брутян с сыном на руках поцеловала Прилучного, показав домашнюю идиллию

28 апреля Брутян родила сына Микаэля в одном из столичных роддомов. Она впервые пережила такие эмоции. Рядом был Прилучный, который первым увидел ребенка. Спустя несколько дней молодую маму выписали из больницы. Актер подготовил дом к ее возращению. Все было украшено шарами и цветами. Зепюр показала, как они поцеловались. При этом на ее руках был малыш.

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