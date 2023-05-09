Самбурская в лифчике и микро-шортах козырнула рельефными формами: спина в пикантных впадинках

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она часто пополняет копилку с работами. Многие поклонники ее знают по сериалу «Универ». Примечательно, что она также поет на сцене. В свои 36 лет артистка держит себя в форме. Пока она не смогла найти счастье в личной жизни. Звезда выдвигает высокие требования парням.
Недавно Самбурская устроила себе очередной отпуск. Она проводит время в Турции. Актриса решила покрасоваться в шортиках из денима и алом лифе от купальника. Она повернулась тылом к камере. Артистка обнажила рельефные формы. Настасья продемонстрировала впадинки на прокачанной спине.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. «До чего горячая», «Ух, вот это спина», «Опасная женщина», «Ой, ножки идеальные», «Просто красотка», «Ну вы раскачались», «Это слишком», «Какой вид», — стали писать подписчики.