Самбурская в лифчике и микро-шортах козырнула рельефными формами: спина в пикантных впадинках

Недавно Самбурская устроила себе очередной отпуск. Она проводит время в Турции. Актриса решила покрасоваться в шортиках из денима и алом лифе от купальника. Она повернулась тылом к камере. Артистка обнажила рельефные формы. Настасья продемонстрировала впадинки на прокачанной спине.

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