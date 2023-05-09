Самбурская в прозрачном платье ошеломила народ: засветила свои «сочные персики» у бассейна

Теперь Настасья делится пикантными кадрами из Турции. Она облачилась в прозрачное платье, гуляя у бассейна. Актриса блеснула грудью без лифчика. Она грациозно позировала на камеру. Брюнетка засветила и пятую точку в тугих стрингах. Самбурская примерила парик с короткой челкой.

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