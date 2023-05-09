Самбурская в прозрачном платье ошеломила народ: засветила свои «сочные персики» у бассейна

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала особенно популярной после выхода сериала «Универ». Артистка активно занимается спортом. При этом она щеголяет на публике в роскошных нарядах. В свои 36 лет звезда не стесняется оголять свои прелести. Она улетела на курорт на майские праздники.
Теперь Настасья делится пикантными кадрами из Турции. Она облачилась в прозрачное платье, гуляя у бассейна. Актриса блеснула грудью без лифчика. Она грациозно позировала на камеру. Брюнетка засветила и пятую точку в тугих стрингах. Самбурская примерила парик с короткой челкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сладкие потягушечки, в Белеке. Очень красивый отель», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям красотка», «Что за формы!», «Идеал женской фигуры для меня», «Полупрозрачность, очень вам к лицу! Мои глаза восторженно покинули орбиты», «Ну вы только посмотрите на нее! Девочка — огонь», — стали писать в Сети.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды