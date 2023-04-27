«Голливуд плачет»: Самбурская в королевском платье со шлейфом оголила свои изящные прелести, сразив публику

Настасья Самбурская много лет снимается в кино. Она стала известной после выхода сериала «Универ». Потом актриса также открыла в себе вокальный талант. Порой она выступает на сцене, выбирая элегантные вечерние образы. В свои 36 лет не перестает следить за фигурой. А вот о личной жизни умалчивает.
На этот раз Самбурская посетила 5-ю, международную премию Bravo, которая прошла в Большом театре. Она подготовилась к этому мероприятию. Актриса щегольнула в черном платье со шлейфом. Наряд с драпировкой, пышными рукавами и молнией на пояснице подчеркнул ее формы. А разрез позволил блеснуть стройными ножками. Мокрая укладка добавила пикантности луку.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Я скромно присоседилась (это не опечатка) ко всем, в невероятном платье из шелковой тахты от Татьяны Кочновой и получила массу комплиментов, кажется побив все предыдущие рекорды. А в дополнение к сногсшибательному образу, надела бриллиантовое колье, серьги и кольцо», – написала звезда.
Поклонники были сражены ее образом. «Снова всех затмили», «Вы там прямо как царица во дворце», «Теперь это мой самый любимый образ. Голливуд плачет в сторонке», — стали писать в Сети.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды