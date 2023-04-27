«Голливуд плачет»: Самбурская в королевском платье со шлейфом оголила свои изящные прелести, сразив публику

На этот раз Самбурская посетила 5-ю, международную премию Bravo, которая прошла в Большом театре. Она подготовилась к этому мероприятию. Актриса щегольнула в черном платье со шлейфом. Наряд с драпировкой, пышными рукавами и молнией на пояснице подчеркнул ее формы. А разрез позволил блеснуть стройными ножками. Мокрая укладка добавила пикантности луку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».